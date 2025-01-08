Іспанія

Гравці знову зможуть допомогати "блаугранас" після поєдинку з Атлетіком.

Іспанська CSD (Вища рада спорту) дозволила Барселоні тимчасово зареєструвати півзахисника Дані Ольмо та нападника Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25, передає видання Marca.

Повідомляється, що рішення CSD не є остаточним, тож поки все ще невідомо, чи зможуть гравці представляти "блаугранас" до самого кінця поточної кампанії.

Ольмо й Віктор не потрапили до заявки Барселони на матч півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіка, оскільки свої відповідні дозволи на участь у поєдинках вони отримають у четвер, 9 січня.

Через проблеми з реєстрацією Дані та Пау пропустили матч проти Барбастро в 1/16 фіналу Кубка країни, що відбувся 4 січня.

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