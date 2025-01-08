Іспанія
08 січня 2025, 23:01
Барселона здолала Атлетік та стала першим фіналістом Суперкубка Іспанії-2025
"Пенсіонер" Войцех Щесни другий матч поспіль після відновлення кар'єри проводить "на нуль".
Атлетік — Барселона, Getty Images
08 січня 2025, 23:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Атлетік — Барселона 0:2
Голи: Гаві, 17, Ямал, 52
Атлетік: Сімон — Лекуе (Де Маркос, 63), Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос (Весга, 63), Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес (Джало, 80), Беренгер (Серрано, 73) — Гурусета (Н. Вільямс, 63).
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде (Мартін, 83) — Касадо (Гарсія, 83), Педрі, Гаві (Торрес, 73) — Рафінья, Левандовські (де Йонг, 73), Ямал (Фермін, 64).
Попередження: Беренгер, Гомес — Кунде