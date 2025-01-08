Іспанія

Барселона здолала Атлетік та стала першим фіналістом Суперкубка Іспанії-2025

"Пенсіонер" Войцех Щесни другий матч поспіль після відновлення кар'єри проводить "на нуль".

Атлетік — Барселона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Атлетік — Барселона 0:2

Голи: Гаві, 17, Ямал, 52



Атлетік: Сімон — Лекуе (Де Маркос, 63), Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос (Весга, 63), Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес (Джало, 80), Беренгер (Серрано, 73) — Гурусета (Н. Вільямс, 63).



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде (Мартін, 83) — Касадо (Гарсія, 83), Педрі, Гаві (Торрес, 73) — Рафінья, Левандовські (де Йонг, 73), Ямал (Фермін, 64).



Попередження: Беренгер, Гомес — Кунде