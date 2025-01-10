Іспанія

Каталонці можуть поборотися з Міланом, Ювентусом і Боруссією Дортмунд за англійського нападника.

Майбутнє нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда продовжує перебувати під питанням цієї зими, оскільки керівництво манкуніанців відчинило перед ним двері у питанні зміни клубу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, каталонська Барселона також була проінформована щодо умов оренди 27-річного англійця, до якого також предметний інтерес проявляють Мілан, туринський Ювентус і дортмундська Боруссія.

Утім, зазначається, що переговори з кожним із зацікавлених у Рашфорді клубів досі перебувають на ранньому етапі, але зазначається, що між "блаугранас" і табором гравця на тижні відбулися перші контакти для обговорення потенційного переходу.

Чинний контракт Маркуса Рашфорда з Юнайтед спливає 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt наразі оцінює його у 55 млн євро. Цього сезону англієць забив 7 голів та віддав 3 асисти у 24 матчах.