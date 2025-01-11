Іспанія

На нас чекає чергове "Ель Класіко".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про майбутній фінальний матч Суперкубку Іспанії з Барселоною. Його слова наводить AS.

"Потрібно добре обміркувати те, що сталося в першій грі. Тоді ми здорово почали матч, але зменшили тиск в другому таймі. Нам необхідно уникати помилок, яких було припущено.

Ми в хорошій формі, у нас є ентузіазм і бажання. Проблеми, з якими ми зіткнулися в матчі з Майоркою, вирішені, і всі гравці доступні. Ми впевнені в собі, як і завжди.

"Ель Класіко" є "Ель Класіко", тим більше що це фінал. Матчі з Барселоною — завжди щось особливе.

Беллінгем? Все гаразд, він якісно відновився. Джуд зазнав невеликого перевантаження. Важливо, що він відновився та набрав хорошу форму. Беллінгем є футболістом, який робить різницю", — сказав Анчелотті.

Фінал Суперкубку Іспанії-2025 між мадридським Реалом та каталонською Барселоною відбудеться 12-го січня, о 21:00 за київським часом.