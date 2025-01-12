Іспанія

Football.ua представляє прев'ю фінального поєдинку Суперкубка Іспанії, який відбудеться 12 січня, розпочавшись о 21:00.

У фіналі Суперкубка Іспанії на нас очікує захоплююче видовище — переможець визначиться в Ель-Класіко!

Реал Мадрид — Барселона

Неділя, 12 січня, 21:00, стадіон Кінг Абдулла Спортс Сіті, Джидда, Саудівська Аравія. Арбітр зустрічі — Хесус Мансано

Пряма трансляція на каналі Setanta Sports.

Напруга зростає перед принциповим протистоянням двох найбільших іспанських грандів — вічних суперників Реал Мадрид та Барселони, які зійдуться у фіналі Суперкубка Іспанії. Цей трофей може стати першим у 2025 році для обох команд, і жодна з них не хоче поступатися у Ель-Класіко.

Реал Мадрид підходить до фіналу на хвилі впевненості після перемоги над Мальоркою в півфіналі. Команда Карло Анчелотті демонструє вражаючу форму з п'ятьма перемогами поспіль і прагне додати до своєї колекції 14-й Суперкубок Іспанії. "Лос Бланкос" вже здобули два трофеї цього сезону і голодні до нових перемог.

Барселона, з іншого боку, розглядає цей фінал як можливість реабілітуватися після невдалої серії в чемпіонаті. Каталонці впевнено перемогли Атлетік у півфіналі і мають психологічну перевагу після розгромної перемоги 4:0 над Реалом у жовтневому Ель-Класіко. Додатковий день відпочинку може стати важливим фактором для команди Гансі Фліка.

Історія протистоянь цих команд сповнена драматичних моментів, і недарма цей матч називають найпринциповішим дербі світового футболу. Минулорічний фінал, де Барселона програла 4:1, ще свіжий у пам'яті обох команд. А цьогорічна зустріч має особливе значення — переможець не лише здобуде перший трофей року, але й отримає психологічну перевагу в боротьбі за чемпіонство, де Реал наразі випереджає Барселону на п'ять очок.

На полі зійдуться зірки світового футболу — Беллінгем, який став справжнім лідером Реала, проти тріо Барселони: Левандовські, Рафінья та юний талант Ямал. Кожен з них може стати героєм цього вечора та принести своїй команді такий бажаний трофей.

Цей фінал — більше ніж просто гра за Суперкубок. Це битва за престиж, за домінування в іспанському футболі, і жодна з команд не збирається відступати. Попри насичений календар з майбутніми матчами в Кубку Короля та Лізі чемпіонів, обидві команди викладатимуться на повну, щоб розпочати 2025 рік із здобуття трофея.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські.

Поточна форма

Очні зустрічі