Football.ua представляє прев'ю фінального поєдинку Суперкубка Іспанії, який відбудеться 12 січня, розпочавшись о 21:00.
Реал Мадрид - Барселона, Getty Images
12 січня 2025, 08:00
У фіналі Суперкубка Іспанії на нас очікує захоплююче видовище — переможець визначиться в Ель-Класіко!
Реал Мадрид — Барселона
Неділя, 12 січня, 21:00, стадіон Кінг Абдулла Спортс Сіті, Джидда, Саудівська Аравія. Арбітр зустрічі — Хесус Мансано
Пряма трансляція на каналі Setanta Sports.
Напруга зростає перед принциповим протистоянням двох найбільших іспанських грандів — вічних суперників Реал Мадрид та Барселони, які зійдуться у фіналі Суперкубка Іспанії. Цей трофей може стати першим у 2025 році для обох команд, і жодна з них не хоче поступатися у Ель-Класіко.
Реал Мадрид підходить до фіналу на хвилі впевненості після перемоги над Мальоркою в півфіналі. Команда Карло Анчелотті демонструє вражаючу форму з п'ятьма перемогами поспіль і прагне додати до своєї колекції 14-й Суперкубок Іспанії. "Лос Бланкос" вже здобули два трофеї цього сезону і голодні до нових перемог.
Барселона, з іншого боку, розглядає цей фінал як можливість реабілітуватися після невдалої серії в чемпіонаті. Каталонці впевнено перемогли Атлетік у півфіналі і мають психологічну перевагу після розгромної перемоги 4:0 над Реалом у жовтневому Ель-Класіко. Додатковий день відпочинку може стати важливим фактором для команди Гансі Фліка.
Історія протистоянь цих команд сповнена драматичних моментів, і недарма цей матч називають найпринциповішим дербі світового футболу. Минулорічний фінал, де Барселона програла 4:1, ще свіжий у пам'яті обох команд. А цьогорічна зустріч має особливе значення — переможець не лише здобуде перший трофей року, але й отримає психологічну перевагу в боротьбі за чемпіонство, де Реал наразі випереджає Барселону на п'ять очок.
На полі зійдуться зірки світового футболу — Беллінгем, який став справжнім лідером Реала, проти тріо Барселони: Левандовські, Рафінья та юний талант Ямал. Кожен з них може стати героєм цього вечора та принести своїй команді такий бажаний трофей.
Цей фінал — більше ніж просто гра за Суперкубок. Це битва за престиж, за домінування в іспанському футболі, і жодна з команд не збирається відступати. Попри насичений календар з майбутніми матчами в Кубку Короля та Лізі чемпіонів, обидві команди викладатимуться на повну, щоб розпочати 2025 рік із здобуття трофея.
Орієнтовні склади
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські.
Поточна форма
Очні зустрічі
прогноз 3:1