Втрата для команди Фліка.
Мартінес, getty images
13 січня 2025, 20:22
Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес отримав травму у фінальному матчі Суперкубка Іспанії з мадридським Реалом (5:2). Про це повідомляє журналіст Хаві Мігель.
За інформацією джерела, 33-річний іспанець не зможе взяти участі в матчах каталонців найближчі п'ять тижнів. Таким чином, основний захисник підопічних Ганс-Дітера Фліка точно не зіграє в останніх двох матчах загального етапу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Мартінес отримав пошкодження на 28-й хвилині гри з Реалом і був замінений на уругвайця Рональда Араухо.
Цього сезону Іньїго Мартінес відіграв за Барселону 27 матчів, забив два голи та віддав дві результативні.