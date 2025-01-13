Іспанія

Втрата для команди Фліка.

Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес отримав травму у фінальному матчі Суперкубка Іспанії з мадридським Реалом (5:2). Про це повідомляє журналіст Хаві Мігель.

За інформацією джерела, 33-річний іспанець не зможе взяти участі в матчах каталонців найближчі п'ять тижнів. Таким чином, основний захисник підопічних Ганс-Дітера Фліка точно не зіграє в останніх двох матчах загального етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Мартінес отримав пошкодження на 28-й хвилині гри з Реалом і був замінений на уругвайця Рональда Араухо.

Цього сезону Іньїго Мартінес відіграв за Барселону 27 матчів, забив два голи та віддав дві результативні.