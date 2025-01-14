Іспанія

Контракт англійського універсала з мерсісайдцями спливає влітку 2025 року.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ліверпуль відмовився відпускати універсального атакуючого захисника Трента Александера-Арнольда у поточне зимове трансферне вікно, незважаючи на спливаючий контракт влітку 2025 року.

Утім, як повідомляє The Athletic, мадридський Реал, який є головним та чи не єдиним реальним претендентом на підписання на 26-річного англійця, сподівається, що у мерсісайдському клубі змінять свою думку та погодяться продати гравця вже у січні, щоб заробити на нього бодай якісь гроші.

За інформацією джерела, Александер-Арнольд наразі є єдиним гравцем, якого б хотів бачити головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті вже цієї зими.

Щодо потенційної суми трансферу інформація у різних джерела відрізняється, але серед того, що готовий запропонувати Реал, фігурують цифри від 15 до 25 мільйонів євро. Ліверпуль, у свою чергу, все ще не втрачає надій на підписання з Трентом нового контракту.

У поточному сезоні Трент Александер-Арнольд провів за Ліверпуль 26 матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав п'ять результативних передач.