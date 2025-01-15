Іспанія

Але від оновлення контракту сторони ще далекі.

Уругвайський центральний захисник Рональд Араухо влітку минулого року отримав травму підколінного сухожилля, через що був змушений пропустити значну частину сезону до завершення календарного року.

Коли ж 25-річний виконавець повернувся до роботи з каталонською Барселоною, його роль у команді Ганса-Дітера Фліка вже виявилась не надто перспективною.

На тлі початку перемовин щодо можливого продовження контракту, термін якого спливає наступного літа, — це дуже погані позиції для обох сторін.

Як наслідок, Барселона на певному етапі була навіть згодна відпустити футболіста, але із суттєвою вигодою для себе.

Утім, як повідомляють місцеві ЗМІ, останні перемовини поміж Араухо та спортивним директором "блаугранас" Деку виявились надзвичайно продуктивним, і футболіст у підсумку запевнив, що цієї зими його трансфер не матиме місце.

Разом із тим, сторони знову обговорили можливе продовження контракту, і ось це питання вже не знайшло однозначної відповіді від уругвайця.

Відомо, що після переможного фіналу Суперкубка Іспанії-2025 в Джидді безпосередньо на полі нападник Барселони Роберт Левандовські попросив Араухо залишитись у клубі та продовжити угоду, що потрапило на камери трансляції.

На рахунку Рональда наразі два матчі та один гольовий пас у цьому сезоні.