Клуб хоче за уругвайця 60-70 млн.
РОНАЛЬД АРАУХО, GETTY IMAGES
11 січня 2025, 20:12
Барселона встановила ціну за Рональда Араухо.
За інформацією журналіста El Chiringuito Хосе Альвареса Гаї, "синьо-гранатові" відкриті до продажу захисника, однак вимагатимуть за нього 60-70 млн євро.
Барселона відхилила першу пропозицію Ювентуса щодо Араухо в розмірі 35 мільйонів євро.
За уругвайським футболістом також стежить Арсенал. Лондонці можуть зробити пропозицію найближчими днями.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може придбати де Йонга.