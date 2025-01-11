Іспанія

Клуб хоче за уругвайця 60-70 млн.

Барселона встановила ціну за Рональда Араухо.

За інформацією журналіста El Chiringuito Хосе Альвареса Гаї, "синьо-гранатові" відкриті до продажу захисника, однак вимагатимуть за нього 60-70 млн євро.

Барселона відхилила першу пропозицію Ювентуса щодо Араухо в розмірі 35 мільйонів євро.

За уругвайським футболістом також стежить Арсенал. Лондонці можуть зробити пропозицію найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може придбати де Йонга.