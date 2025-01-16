Іспанія

Канадець переїде до Мадриду.

Мадридський Реал практично домовився із лівим захисником Баварії Альфонсо Девісом про літній перехід в якості вільного агента. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, сторони усно домовилися про умови особистого контракту. Зазначається, що канадський гравець найближчим часом має укласти угоду про трансфер влітку.

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 23 матчі, забив один гол та віддав три результативні передачі.