Незабаром сторони проведуть черговий раунд перегговорів.
Альфонсо Девіс, Getty Images
08 січня 2025, 15:55
Контракт крайнього вінгбека Альфонсо Девіса з Баварію спливає влітку 2025 року, але мюнхенський клуб не залишає спроб укласти з канадцем нову угоду.
Як повідомляє Bild, футбольний агент Нік Хуосе, який представляє інтереси 24-річного гравця, вирушив до Мюнхена для проведення нового раунду переговорів щодо продовження контракту.
За інформацією джерела, переговори між сторонами заплановані на середу, 8 січня. Остаточне рішення щодо майбутнього залишається безпосередньо за самим Альфонсо.
У поточному сезоні Альфонсо Девіс провів 21 матч за Баварію, забив один гол та віддав три гольові передачі.