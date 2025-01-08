Німеччина

Незабаром сторони проведуть черговий раунд перегговорів.

Контракт крайнього вінгбека Альфонсо Девіса з Баварію спливає влітку 2025 року, але мюнхенський клуб не залишає спроб укласти з канадцем нову угоду.

Як повідомляє Bild, футбольний агент Нік Хуосе, який представляє інтереси 24-річного гравця, вирушив до Мюнхена для проведення нового раунду переговорів щодо продовження контракту.

За інформацією джерела, переговори між сторонами заплановані на середу, 8 січня. Остаточне рішення щодо майбутнього залишається безпосередньо за самим Альфонсо.

У поточному сезоні Альфонсо Девіс провів 21 матч за Баварію, забив один гол та віддав три гольові передачі.