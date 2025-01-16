Іспанія

"Червоні" знову втратили очки з "лісниками".

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про втрату очок своєї команди в матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги з Ноттінгем Форест (1:1). Його слова наводить BBC.

"Ми повинні були перемагати, могли зробити це. Але реальність така, що ми набрали одне очко в матчі з непростим суперником.

Ми створили багато моментів і могли перемагати команду, яка пропускає не так багато голів у цьому сезоні. В останніх чотирьох матчах вони взагалі не пропускали, а це багато про що говорить. Думаю, ми могли забити парочку голів", — сказав ван Дейк.