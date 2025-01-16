Іспанія

"Блаугранас" не помітили Бетіс.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився після розгрому Бетіса (5:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Його слова наводить Marca.

"Я насолоджувався грою команди весь матч. Ми знали, що після недільної перемоги над Реалом сьогодні можуть бути труднощі, тому що ми могли бути трохи відірвані від реальності. Але ми побачили менталітет цієї команди. Футболісти дуже професійні, вони завжди знають, що їм потрібно робити.

Це дуже молода команда, можуть траплятися періоди спаду, як наприкінці року. Нам потрібно думати про наступний матч і вірити у свої шанси.

Ми завжди прагнемо до досконалості та йдемо від гри до гри. Ми приступимо до нашого наступного завдання і виконаємо його. Ми хочемо продовжувати в тому ж дусі й перемагати в наступних матчах.", — сказав Флік.