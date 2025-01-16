Іспанія

Молодий іспанець може змінити команду в січні.

Ансу Фаті в січні може покинути Барселону. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, в оренді гравця зацікавлені Вест Гем, Тоттенгем та Бешикташ. "Молотобійці" прагнуть зміцнити лінію атаки після травм Нікласа Фюллькруга та Майкла Антоніо і перебувають у пошуку нападника високого рівня.

"Шпори", зі свого боку, не відчувають настільки серйозних проблем зі складом, однак можуть придивитися до варіанту з Фаті, якщо головний тренер команди Анге Постекоглу схвалить кандидатуру іспанця.

Бешикташ також хотів би підписати гравця, який не тільки підвищить рівень команди, а й забезпечить значний медійний резонанс.

Раніше Фаті не був включений до заявки "Барси" на два матчі Суперкубка Іспанії і не потрапив до складу на матч проти Бетіса в Кубку Іспанії. Стверджується, що гравцеві доведеться прийняти одну з пропозицій, оскільки Пау Віктор вже випередив його в системі ротації, а в разі приходу Маркуса Решфорда він ризикує взагалі опинитися без ігрової практики.

Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Ансу Фаті відіграв за Барселону 16 матчів.