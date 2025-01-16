Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та Сельта.

Мадридський Реал та Сельта зіграють у 1/8 фіналу Кубка Іспанії на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після разгрому в Суперкубку проти каталонської Барселони (2:5), залучив до стартового складу Луніна у рамку воріт, тоді як Асенсіо та Фран гратимуть у обороні, Модрич розташується в опорній зоні, а Діас та Себальйос виступатимуть під нападником.

Клаудіо Хіральдес, на тлі поразки від мадридського Райо Вальєкано (1:2), використав із перших хвилин Вільяра у воротах, тоді як Родрішес та Алонсо гратимуть у обороні, Каррейра та Альварес розташуються на флангах півзахисту, а Сведберг долучиться до атаки.

Реал: Лунін — Л. Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Чуамені, Модрич — Діас, Себальйос, Вінісіус — Мбаппе.

Запасні: Ф. Гонсалес, Местре, Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Родріго, Гюлер, Ендрік, Менді, Лоренсо.



Сельта: Вільяр — Мінгеса, Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Моріба, Белтран, Альварес — Сведберг, Іглесіас.