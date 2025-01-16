Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та Сельта.
Андрій Лунін, Getty Images
16 січня 2025, 22:21
Мадридський Реал та Сельта зіграють у 1/8 фіналу Кубка Іспанії на Сантьяго Бернабеу.
Карло Анчелотті, після разгрому в Суперкубку проти каталонської Барселони (2:5), залучив до стартового складу Луніна у рамку воріт, тоді як Асенсіо та Фран гратимуть у обороні, Модрич розташується в опорній зоні, а Діас та Себальйос виступатимуть під нападником.
Клаудіо Хіральдес, на тлі поразки від мадридського Райо Вальєкано (1:2), використав із перших хвилин Вільяра у воротах, тоді як Родрішес та Алонсо гратимуть у обороні, Каррейра та Альварес розташуються на флангах півзахисту, а Сведберг долучиться до атаки.
Реал: Лунін — Л. Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Чуамені, Модрич — Діас, Себальйос, Вінісіус — Мбаппе.
Запасні: Ф. Гонсалес, Местре, Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Родріго, Гюлер, Ендрік, Менді, Лоренсо.
Запасні: Гуайта, Серві, Бамба, Дуран, Рістич, Манкільйо, Домінгес, Д. Родрігес, Лопес, Лаго, Сотело.
Сельта: Вільяр — Мінгеса, Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Моріба, Белтран, Альварес — Сведберг, Іглесіас.
Гра Реал — Сельта почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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