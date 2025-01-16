Француз відзначився у воротах Бетіса.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
16 січня 2025, 23:59
Нападник Реала Кіліан Мбаппе відкрив рахунок забитим голам у Кубку Іспанії. Француз вразив ворота Сельти в домашньому для "вершкових" поєдинку 1/8 фіналу.
Як повідомляє Madrid Universal, Мбаппе став другим гравцем Реала, який забив щонайменше по одному голу в шести різних турнірах протягом одного сезону. Першим це зробив Карім Бензема.
Раніше 26-річний форвард відзначався в Ла Лізі (10 голів), Лізі чемпіонів (2), Суперкубку Іспанії (1), Суперкубку УЄФА (1) і Міжконтинентальному кубку (1).
Нагадаємо, що Карім Бензема виступав за Королівський клуб з 2009 по 2023 рік. Зараз він представляє кольори саудівського Аль-Іттіхада.