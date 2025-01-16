Іспанія

Француз відзначився у воротах Бетіса.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе відкрив рахунок забитим голам у Кубку Іспанії. Француз вразив ворота Сельти в домашньому для "вершкових" поєдинку 1/8 фіналу.

Як повідомляє Madrid Universal, Мбаппе став другим гравцем Реала, який забив щонайменше по одному голу в шести різних турнірах протягом одного сезону. Першим це зробив Карім Бензема.

Раніше 26-річний форвард відзначався в Ла Лізі (10 голів), Лізі чемпіонів (2), Суперкубку Іспанії (1), Суперкубку УЄФА (1) і Міжконтинентальному кубку (1).

Нагадаємо, що Карім Бензема виступав за Королівський клуб з 2009 по 2023 рік. Зараз він представляє кольори саудівського Аль-Іттіхада.