Іспанія

Команда Карло Анчелотті з двома м'ячами переваги за ходом другого тайму примудрилась провалитись у додатковий час, але до пенальті справу вирішила не доводити.

Чимало футболу було посеред тижня, і в Іспанії вирішили продовжувати кубкові традиції останнього часу й Суперкубок країни плавно перейшов у стадію 1/8 фіналу національного Кубка. А там і нещодавні учасники турніру у "форматі чотирьох" у Саудівській Аравії встигли повернутись на батьківщину. При цьому невдаха того фіналу, мадридський Реал, мав перевагу в добу відпочинку, у порівнянні з переможцем, каталонською Барселоною, і здавалось, що Сельта з Віго в дуелі на Сантьяго Бернабеу має заподіяти меншої шкоди, аніж севільський Бетіс для "блаугранас".

Загалом, інтригу шукали де завгодно в цьому протистоянні, як у факті присутності в складі "кельтів" чималої кількості вихованців тієї ж таки Барси чи "галактікос", так і у виборі Карло Анчелотті на користь українця Андрія Луніна у воротах. І він міг уже на перших хвилинах пропустити, якби удар головою від Старфельта з подачі Алонсо опустився трохи нижче поперечини, у яку в підсумку поцілив м’яч.

Однак Реал таки оминув швидкої появи проблем, після чого взявся розігрувати м’яч у атаці. Тривалий час нічого путнього в цьому плані у мадридців не виходило, але заключний відтинок першого тайму вони провели потужно й забезпечили собі перевагу. Але не без відтінку скандалу. На 37 хвилині Лунін стрибнув у ноги Сведберга перед воротарським і всі побачили привід для призначення пенальті, бо контакт із ногами нападника мав місце, окрім бригади арбітрів. Навіть VAR не допоміг. Цікаво, чому?

Важливий момент у цьому питанні також полягає ще й у тому, що Реал миттєво провів контратаку з випадом Мбаппе на лівому фланзі, який затягнув м’яч до штрафного й із гострого кута пробив у ближній над плечем воротаря. І навіть затримка якась була від головного арбітра, але гол так ніхто й не скасував, тож команда Анчелотті пішла на перерву за переваги в рахунку.

І повернулась вона на поле для того, аби її подвоїти вже на самому початку другого тайму. Вінісіус отримав пас до лівого флангу штрафного від Діаса й переграв воротаря ударом низом. Сельта почала робити перші заміни у відповідь, бо далі затягувати з цим уже не було жодного сенсу. Але це не допомагало — Реал продовжував атакувати й створив ще кілька дуже непоганих моментів для Мбаппе та того-таки бразильця, але ті не забивали.

Мадридці навіть утретє забили на 77 хвилині, проте гол свіжого Гюлера в порожні ворота скасували через офсайд у Вінісіуса, який грав на турка з передачі Мбаппе до лівого флангу чужих володінь. А потім команда Анчелотті вирішила, що можна почати дуркувати у захисті, і за вісім хвилин примудрилась розгубити перевагу в два м’ячі фактично на рівному місці.

Спочатку помилився Камавінга на лівому фланзі оборони, і Луніна засмутив Бамба, а невдовзі Асенсіо догрався із своїм "олдскульним" стилем гри в захисті й брутально виніс у жорсткому стику того-таки нападника Сельти. Очевидно, що з фолом на пенальті, який потім реалізував ударом у правий нижній кут наддосвідчений Алонсо.

Чи потрібен був Реалу цей овертайм після поразки в Суперкубку? Очевидно, що ні. Сельті він теж був непотрібен, але команда Клаудіо Херальдеса за такого сценарію розвитку подій і від серії пенальті б радо не відмовлялась, однак для цього потрібно було якісно зіграти всі 30+ додаткових хвилин, а не половину цього часу, як це зробили гості.

У підсумку маємо розгром від Реала в другому овертаймі з трьома голами від Ендріка (дубль) та Вальверде. Останній узагалі черговий розкішний дальній постріл поклав у лівий верхній кут, тоді як бразилець спочатку теж від межі штрафного на правому фланзі вразив чужі ворота з передачі Гюлера, а потім завершив п’ятою навіс від турка з кутового на правому фланзі. Цікаво, чи хтось згадає тепер про той непризначений пенальті імені Луніна?

Наступний матч мадридський Реал у Ла Лізі проведе вдома проти Лас-Пальмаса, а Сельта прийматиме баскський Атлетік.— Сельта 5:2Мбаппе, 37, Вінісіус, 48, Ендрік, 108, 119, Вальверде, 112 — Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (пен.)Лунін — Л. Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія (Беллінгем, 90+2) — Чуамені, Модрич (Вальверде, 79) — Діас (Гюлер, 70), Себальйос (Камавінга, 70), Вінісіус (Родріго, 106) — Мбаппе (Ендрік, 79).Вільяр — Мінгеса, Х. Родрігес (Манкільйо, 95), Старфельт, Алонсо — Каррейра (Серві, 75), Моріба, Бельтран (Сотело, 57), Альварес (Бамба, 66) — Сведберг (Дуран, 56), Іглесіас (Лопес, 75).Попередження: Асенсіо, Ендрік — Вільяр, Старфельт, Алонсо, Іглесіас