Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспінії, який відбудеться 18 січня, розпочавшись о 22:00.

У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги Барселона поїде у гості до Хетафе - це буде остання гра ігрового дня.

Хетафе — Барселона

Субота, 18 січня, 22:00. Колозеум Альфонсо Перес, Хетафе. Головний арбітр - Пабло Гонсалес Фуєртес. Пряма трансляція на MEGOGO

Хетафе підходить до матчу проти Барселони з серією із трьох перемог, обігравши Гранаду та Понтеведру в Кубку Іспанії, а також Лас-Пальмас у чемпіонаті.

Команда Хосе Бордаласа посідає 15 місце в Ла Лізі, маючи у своєму активі чотири перемоги, сім нічиїх та вісім поразок у 19 матчах, а також 19 очок, що дозволяє їй на три бали перебувати вище зони вильоту до Сегунди.

Незважаючи на становище в таблиці, Хетафе має третій найкращий показник із оборони, пропустивши всього 16 м'ячів — краще лише у Сосьєдада (13) та Атлетіко (12). Однак є проблема із забитими м'ячами: за 19 ігор їм вдалося забити лише 13 голів, що є найгіршим показником, як у Вальядоліда.

Хетафе програв Барселоні (0:1) у першому колі, але з вересня 2019 року команда не програє "блаугранас" на власному полі — три нульові нічиї та одна перемога.

Барселона, у свою чергу, має не найкращу форму в Ла Лізі. Команда Ганса-Дітера Фліка зуміла виграти лише один із останніх семи матчів у чемпіонаті. Одне очко в останніх трьох матчах опустило "блаугранас" на третє місце у Ла Лізі та створило відставання у п'ять очок від Реала та шість від Атлетико.

Проте, після поразки від "матрацників", Барселона здобула дві перемоги в Кубку Іспанії, обігравши Барбастро та Бетіс, а також виграла дві дуелі у Суперкубку країни, обігравши Атлетік та Реал.

Як бачимо з результатами повна гойдалка, тому потрібна стабільність і якщо Барса має намір боротися за чемпіонство, втрачати очки з командою, яка веде боротьбу за виживання, вона не має права.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Хетафе: Сорія — Дуарте, Альдерете, Джене — Ріко, Арамбарі, Мілья, Іглесіас — Да Кошта, Уче — Їлдирим.

Барселона: Пенья — Бальде, Араухо, Кубарсі, Кунде — Касадо, Педрі, Гаві — Рафінья, Ямал, Левандовські.

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