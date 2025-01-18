Іспанія

Колектив Хансі Фліка продовжує втрачати очки в Ла Лізі.

У рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Хетафе.

Уже на 9-й хвилині гри каталонський клуб відкрив рахунок у матчі, але на 34-й хвилині Арамбаррі відновив паритет.

У підсумку, у другому таймі команди голів не забивали і поєдинок завершився нічиєю — 1:1.

Хетафе — Барселона 1:1

Голи: Арамбаррі, 34 - Кунде, 9

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Альдерете, Ріко — Аленья (Перес, 66), Арамбаррі (Сантьяго, 49), Мілья, да Кошта — Уче

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Касадо (де Йонг, 46), Гаві (Ольмо, 62) — Ямал, Левандовські (Торрес, 81), Діас

Попередження: Сантьяго, Джене — Бальде, Діас.