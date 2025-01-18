Колектив Хансі Фліка продовжує втрачати очки в Ла Лізі.
Хетафе - Барселона, Getty Images
18 січня 2025, 23:57
У рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Хетафе.
Уже на 9-й хвилині гри каталонський клуб відкрив рахунок у матчі, але на 34-й хвилині Арамбаррі відновив паритет.
У підсумку, у другому таймі команди голів не забивали і поєдинок завершився нічиєю — 1:1.
Хетафе — Барселона 1:1
Голи: Арамбаррі, 34 - Кунде, 9
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Альдерете, Ріко — Аленья (Перес, 66), Арамбаррі (Сантьяго, 49), Мілья, да Кошта — Уче
Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Касадо (де Йонг, 46), Гаві (Ольмо, 62) — Ямал, Левандовські (Торрес, 81), Діас
Попередження: Сантьяго, Джене — Бальде, Діас.