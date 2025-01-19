Іспанія

Австрієць не грав із 2023 року.

Давід Алаба може зіграти вперше більше ніж за рік.

"Він у порядку. Учора він відіграв 40 хвилин на тренуванні, відчуття хороші.

Звичайно, йому потрібно намацати ритм, але коліно добре реагує. У стартовому складі його не буде, але він може отримати якісь хвилини", — сказав головний тренер Реала Карло Анчелотті.

Востаннє австрійський захисник грав 17 грудня 2023 року.

Найближчий матч Реал проведе 19 січня проти Лас-Пальмаса. Гра розпочнеться о 17:15.