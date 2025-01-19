Іспанія

Жахлива статистика для "блаугранас".

В рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги, Барселона не зуміла обіграти Хетафе (1:1).

Таким чином, команда Гансі Фліка в останніх восьми матчах іспанської першості здобула лише одну перемогу.

Починаючи з десятого листопада, минулого року, Барселона в чемпіонаті Іспанії зуміла перемогти тільки Мальорку (5:1). За цей час у них також чотири поразки та три нічиїх.

Наразі, Барселона набрала 39 очок після 20 зіграних турів і посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідируючого Атлетіко на п'ять пунктів та від Реала, що йде другим, на чотири.