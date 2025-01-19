Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 19 січня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Лас-Пальмас.

Реал Мадрид — Лас-Пальмас

Неділя, 19 січня, 17:15, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Алехандро Кінтеро

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Наразі Реал посідає друге місце в таблиці Ла Ліги, на 4 очки випереджаючи Барселону, яка посідає третє місце, та на одне очко відстаючи від лідера Атлетіко. "Лос Бланкос", безумовно, боротимуться за збереження титулу в цьому сезоні, в той час як їм також є над чим працювати в Лізі чемпіонів, посідаючи 20-е місце в загальній таблиці напередодні двох заключних матчів проти Ред Булл Зальцбурга та Бреста.

Цього сезону Реал виграв вісім і програв одну з дев'яти ігор чемпіонату на Бернабеу, маючи другий найкращий домашній показник у дивізіоні, в той час як Лас-Пальмас ніколи не перемагав Реал на очах у власних вболівальників, тож у неділю вдень на гостей чекає історична подія.

Лас-Пальмас неймовірно важко розпочав кампанію-2024/25, але з'явилося багато позитивних ознак після призначення Дієго Мартінеса головним тренером у жовтні: іспанець виграв вісім, зіграв внічию один і програв чотири з 13 матчів, які він провів на посаді головного тренера. "Лос-Амарільос" посідають 14-те місце в таблиці Ла Ліги, маючи в активі шість перемог, чотири нічиї та дев'ять поразок у 19-ти матчах, набравши загалом 22 очки і відірвавшись на шість очок від зони вильоту.

У Лас-Пальмаса також є нещодавня нічия на Бернабеу, коли команди зіграли внічию 3:3 у березні 2017 року, але гості не розпочали 2025 рік на позитивній ноті, програвши 4:0 Ельче в Копа дель Рей 5 січня, а потім поступившись 2:1 вдома Хетафе в рамках чемпіонату минулого вікенду.

Підопічні Мартінеса зараз зосереджені лише на чемпіонаті, і вони мають вражаючий рекорд у цьому терміні, коли справа доходить до пошуку воріт суперника, забивши 24 рази у своїх 19 матчах, що більше, ніж у таких команд, як Осасуна, Реал Бетіс, Севілья, Валенсія та Сосьєдад.

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Браїм.

Лас-Пальмас: Сіллессен — Герцог, Суарес, Маккенна, Мармол — Ессуго, К. Родрігес; Сандро, Муньос, Молейро — Ф. Сілва.

Поточна форма

Очні зустрічі