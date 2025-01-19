Команда Карло Анчелотті пропустила вже на 26 секунді, проте потім суперникам не залишилось місця на полі.
Реал — Лас-Пальмас, Getty Images
19 січня 2025, 19:15
Мадридський Реал, без особливого на те бажання, посеред тижня сам наразився на великі проблеми — команда Карло Анчелотті з українцем Андрієм Луніним у воротах перевела в овертайм домашній матч Кубка Іспанії проти Сельти з Віго. І хоча ту гру "галактікос" усе ж таки залишили за собою навіть без серії пенальті, проте початок уже наступного матчу Ла Ліги трохи після обіду в неділю давав зрозуміти, що навіть на тренування мадридський колектив може не виходити.
Саме на це й робив ключову ставку Лас-Пальмас, який завітав до столиці захищати нічию, яку команда на чолі з Луїсом Карріоном здобула на власному полі в першому колі поточного розіграшу (1:1). І хоча Дієго Мартінес не мав безпосереднього внеску в той результат, але на його плечі також припадала частина від загальної відповідальності.
І Лас-Пальмас зробив усе від себе залежне, аби хоча б спробувати налякати суперників. 26 секунд — саме стільки протримався без пропущених голів Тібо Куртуа після свого повернення на гру чемпіонату, і з подачі Сандро з правого кута штрафного на дальній стійці відзначився Фабіу Сілва. Шкода, що на цьому межу можливостей представників Канарських островів було досягнуто й у подальшому Реал показав, хто головний на його ж власному полі.
Гості потрапили під шалений тиск майже одразу й ще відносно довго зуміли в такому стані протриматись. Проте Мадрид виглядав неначе запрограмованим на забитий м’яч, тож просто мчав уперед і зрештою свого домігся на 17 хвилині, коли той-таки Сандро необачним рухом на правому фланзі вже власного штрафного збив Родріго, а потім Мбаппе реалізував пенальті ударом у правий нижній кут.
До цього моменту здавалось, що в грі Лас-Пальмаса присутня хоч якась цілісність, тоді як після пропущеного захисники, яких цього разу вирішили залучити аж п’ять до стартового складу, почали страшенно помилятись у простих ситуаціях, фланги тріщали під тиском Реала, і зрештою вся ця конструкція обвалилась із гучним гуркотом.
На 33 хвилині Васкес викотив на порожні для Браїма відскок від Сіллессена, який до цього ледь потягнув дальній удар Мбаппе, а вже за мить на Кіліана прострілив із лівого флангу штрафного Родріго. Ще за пару атак та сама комбінація була відтворена знову, але Мбаппе в розвитку ситуації заліз до офсайду, тож бодай на перший тайм команді Анчелотті сказали: "Годі. Зупиніться".
Проте на другий тайм такої вказівки вже не було, тож лавина атак Реала знову впала на чужі володіння й ще три м’ячі ми побачили у воротах Сіллессена. Але в протоколі з них зарахований був лише один. Як так? Усе просто! Простріл Франа з лівого флангу штрафного на Родріго на 57 хвилині був абсолютно чистим, а от влучним ударам Беллінгема та Вальверде передували офсайди у Рюдігера та Васкеса відповідно, тож суперрозгрому так і не сталось.
У тих моментах VAR допомагав Лас-Пальмасу, а от на 64 хвилині — не допоміг, а навпаки нашкодив. Бо попередження для Беніто Раміреса за гру шипами в бік живота Васкеса розцінили арбітри спочатку не вірно, але після повтору — так, чисте вилучення. Тож гості догравали в меншості, і тут Реал їх відверто пошкодував.
Наступний матч мадридський Реал зіграє вдома в рамках Ліги чемпіонів УЄФА проти австрійського РБ Зальцбург, тоді як вихідними гостюватиме у Вальядоліда, а Лас-Пальмас прийматиме памплонську Осасуну.
Реал
— Лас-Пальмас 4:1
Голи:
Мбаппе, 18 (пен.), 36, Діас, 33, Родріго, 57 — Сілва, 1
Реал:
Куртуа — Л. Васкес (Лоренсо, 87), Асенсіо, Рюдігер (Алаба, 77), Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос (Чема, 83) — Діас (Браїм, 77), Мбаппе, Родріго (Ендрік, 83).
Лас-Пальмас:
Сіллессен — Ерсог (Б. Рамірес, 46), Суарес, Маккенна, Мармоль, А. Муньйос (Лойодіс, 58) — С. Рамірес (Кардона, 80), Х. Муньйос, Родрігес, Молейро (Фустер, 58) — Сілва (Макберні, 69).
Попередження: С. Рамірес
На 64-й хвилині був вилучений Беніто Рамірес дель Торо (Лас-Пальмас) (грубе порушення).