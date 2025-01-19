Іспанія

Команда Карло Анчелотті пропустила вже на 26 секунді, проте потім суперникам не залишилось місця на полі.

Мадридський Реал, без особливого на те бажання, посеред тижня сам наразився на великі проблеми — команда Карло Анчелотті з українцем Андрієм Луніним у воротах перевела в овертайм домашній матч Кубка Іспанії проти Сельти з Віго. І хоча ту гру "галактікос" усе ж таки залишили за собою навіть без серії пенальті, проте початок уже наступного матчу Ла Ліги трохи після обіду в неділю давав зрозуміти, що навіть на тренування мадридський колектив може не виходити.

Саме на це й робив ключову ставку Лас-Пальмас, який завітав до столиці захищати нічию, яку команда на чолі з Луїсом Карріоном здобула на власному полі в першому колі поточного розіграшу (1:1). І хоча Дієго Мартінес не мав безпосереднього внеску в той результат, але на його плечі також припадала частина від загальної відповідальності.

І Лас-Пальмас зробив усе від себе залежне, аби хоча б спробувати налякати суперників. 26 секунд — саме стільки протримався без пропущених голів Тібо Куртуа після свого повернення на гру чемпіонату, і з подачі Сандро з правого кута штрафного на дальній стійці відзначився Фабіу Сілва. Шкода, що на цьому межу можливостей представників Канарських островів було досягнуто й у подальшому Реал показав, хто головний на його ж власному полі.

Гості потрапили під шалений тиск майже одразу й ще відносно довго зуміли в такому стані протриматись. Проте Мадрид виглядав неначе запрограмованим на забитий м’яч, тож просто мчав уперед і зрештою свого домігся на 17 хвилині, коли той-таки Сандро необачним рухом на правому фланзі вже власного штрафного збив Родріго, а потім Мбаппе реалізував пенальті ударом у правий нижній кут.

До цього моменту здавалось, що в грі Лас-Пальмаса присутня хоч якась цілісність, тоді як після пропущеного захисники, яких цього разу вирішили залучити аж п’ять до стартового складу, почали страшенно помилятись у простих ситуаціях, фланги тріщали під тиском Реала, і зрештою вся ця конструкція обвалилась із гучним гуркотом.

На 33 хвилині Васкес викотив на порожні для Браїма відскок від Сіллессена, який до цього ледь потягнув дальній удар Мбаппе, а вже за мить на Кіліана прострілив із лівого флангу штрафного Родріго. Ще за пару атак та сама комбінація була відтворена знову, але Мбаппе в розвитку ситуації заліз до офсайду, тож бодай на перший тайм команді Анчелотті сказали: "Годі. Зупиніться".

Проте на другий тайм такої вказівки вже не було, тож лавина атак Реала знову впала на чужі володіння й ще три м’ячі ми побачили у воротах Сіллессена. Але в протоколі з них зарахований був лише один. Як так? Усе просто! Простріл Франа з лівого флангу штрафного на Родріго на 57 хвилині був абсолютно чистим, а от влучним ударам Беллінгема та Вальверде передували офсайди у Рюдігера та Васкеса відповідно, тож суперрозгрому так і не сталось.

У тих моментах VAR допомагав Лас-Пальмасу, а от на 64 хвилині — не допоміг, а навпаки нашкодив. Бо попередження для Беніто Раміреса за гру шипами в бік живота Васкеса розцінили арбітри спочатку не вірно, але після повтору — так, чисте вилучення. Тож гості догравали в меншості, і тут Реал їх відверто пошкодував.

Наступний матч мадридський Реал зіграє вдома в рамках Ліги чемпіонів УЄФА проти австрійського РБ Зальцбург, тоді як вихідними гостюватиме у Вальядоліда, а Лас-Пальмас прийматиме памплонську Осасуну.— Лас-Пальмас 4:1Мбаппе, 18 (пен.), 36, Діас, 33, Родріго, 57 — Сілва, 1Куртуа — Л. Васкес (Лоренсо, 87), Асенсіо, Рюдігер (Алаба, 77), Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос (Чема, 83) — Діас (Браїм, 77), Мбаппе, Родріго (Ендрік, 83).Сіллессен — Ерсог (Б. Рамірес, 46), Суарес, Маккенна, Мармоль, А. Муньйос (Лойодіс, 58) — С. Рамірес (Кардона, 80), Х. Муньйос, Родрігес, Молейро (Фустер, 58) — Сілва (Макберні, 69).Попередження: С. Рамірес