Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Валенсія - Сосьєдад, Getty Images
20 січня 2025, 00:19
У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала Сосьєдад.
"Кажани" несподівано здобули мінімальну перемогу і набрали три очки.
Валенсія - Реал Сосьєдад 1:0
Голи: Дуро, 26.
Валенсія: Мамардашвілі, Гайя, Москера, Таррега, Фульк'є, Барренечеа, Герра, Ріоха (Канос, 75), Андре Алмейда (Пепелу, 67), Дієго Лопес (Франсіско Перес, 59), Дуро.
Реал Сосьєдад: Реміро, Пачеко (Оласагасті, 46), Агерд, Субельдія, Хаві Лопес (Барренечеа, 62), Серхіо Гомес, Субіменді, Мендес (Сучич, 74), Елустондо, Оускарссон (Ойарсабаль, 74), Беккер (Кубо, 62).
Попередження: Пачеко (42), Хаві Лопес (49), Дуро (87), Серхіо Гомес (89), Субіменді (90+4), Москера (90+4), Фульк'є (90+6).