Юнаку важко зачепитись за місце в основному складі.
Абубакар Сангаре, Getty Images
20 січня 2025, 07:55
Іспанський фланговий захисник малійського походження Абубакар Сангаре влітку минулого року залишив склад молодіжної команди Леванте та за 1,5 млн євро перейшов до італійської Роми.
У тому, що 17-річний хлопчина має достатньо перспектив, у столиці Італії не сумніваються, проте ігрового часу наразі в нього обмаль.
"Буба" провів усього 423 хвилини на полі в п’яти зустрічах у поточній кампанії, із них — жодної в рамках "дорослої" команди.
І вже цієї зими цілком імовірно, що футболіст знову повернеться до валенсійського регіону, але вже заради виступів у Валенсії, яка стрімко просувається в перемовинах щодо його оренди.