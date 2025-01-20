Іспанія

Юнаку важко зачепитись за місце в основному складі.

Іспанський фланговий захисник малійського походження Абубакар Сангаре влітку минулого року залишив склад молодіжної команди Леванте та за 1,5 млн євро перейшов до італійської Роми.

У тому, що 17-річний хлопчина має достатньо перспектив, у столиці Італії не сумніваються, проте ігрового часу наразі в нього обмаль.

"Буба" провів усього 423 хвилини на полі в п’яти зустрічах у поточній кампанії, із них — жодної в рамках "дорослої" команди.

І вже цієї зими цілком імовірно, що футболіст знову повернеться до валенсійського регіону, але вже заради виступів у Валенсії, яка стрімко просувається в перемовинах щодо його оренди.