Тренер похвалив підопічного.
Карло Анчелотті, Getty Images
20 січня 2025, 15:37
Головний тренер мадридського Реала заявив, що Кіліан Мбаппе є найкращим центральним нападником у світі.
"Мбаппе – найкращий центрфорвард у світі. Звісно, він може грати й на фланзі, але у світі немає кращої "дев'ятки", ніж Кіліан", – вважає Анчелотті.
У сезоні-2024/25 Мбаппе зіграв 29 матчів у всіх турнірах, забив 17 м'ячів та віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, Анчелотті став другим тренером Реала, який виграв 150 матчів у Ла Лізі.