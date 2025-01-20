Іспанія

Тренер похвалив підопічного.

Головний тренер мадридського Реала заявив, що Кіліан Мбаппе є найкращим центральним нападником у світі.

"Мбаппе – найкращий центрфорвард у світі. Звісно, він може грати й на фланзі, але у світі немає кращої "дев'ятки", ніж Кіліан", – вважає Анчелотті.

У сезоні-2024/25 Мбаппе зіграв 29 матчів у всіх турнірах, забив 17 м'ячів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Анчелотті став другим тренером Реала, який виграв 150 матчів у Ла Лізі.