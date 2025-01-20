Іспанія

Італієць підкорює чемпіонат Іспанії.

Мадридський Реал у 150-й раз переміг у Ла Лізі під керівництвом італійського наставника Карло Анчелотті.

Як повідомляє Opta, "вершкові" досягли ювілейного показника, здолавши Лас-Пальмас з рахунком 4:1.

Анчелотті став 22-м тренером, якому підкорилася позначка у 150 виграних поєдинків чемпіонату Іспанії. Крім того, італієць — другий в історії наставник, який переміг у Ла Лізі 150 разів із Реалом, після Мігеля Муньоса (257).

Карло Анчелотті провів на чолі мадридського гранда 210 матчів у чемпіонаті. У 34 поєдинках зафіксовано нічию, ще 26 разів перемагали суперники. Різниця голів – 511:189.