Карло Анчелотті, getty images
20 січня 2025, 16:26
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті покине іспанський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє видання Onda Cero.
За інформацією джерела, Анчелотті твердо вирішив піти, він не залишиться навіть у тому випадку, якщо Реал завершить сезон із виграними трофеями.
Чинний контракт італійця з мадридцями розрахований до літа 2026 року.
Карло Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021-му році. За цей час, під його керівництвом "вершкові" двічі ставали чемпіонами Іспанії та вигравали Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу з футболу.