Іспанія

Італієць залишить Мадрид?

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті покине іспанський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє видання Onda Cero.

За інформацією джерела, Анчелотті твердо вирішив піти, він не залишиться навіть у тому випадку, якщо Реал завершить сезон із виграними трофеями.

Чинний контракт італійця з мадридцями розрахований до літа 2026 року.

Карло Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021-му році. За цей час, під його керівництвом "вершкові" двічі ставали чемпіонами Іспанії та вигравали Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу з футболу.