Нідерландець може залишити "Барсу".
Френкі де Йонг, getty images
20 січня 2025, 21:51
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може перейти в саудівський Аль-Іттіхад. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, саудівський клуб готовий запропонувати за нідерландського гравця 50 млн. євро.
Зазначається, що керівництво Барселони розглядає варіант із цим трансфером, однак, незважаючи на те, що рішення щодо переходу може бути ухвалене найближчим часом, півзахисник приєднається до Аль-Іттіхаду не раніше, ніж влітку 2025 року.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 17 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.