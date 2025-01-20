Іспанія

Нідерландець може залишити "Барсу".

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може перейти в саудівський Аль-Іттіхад. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, саудівський клуб готовий запропонувати за нідерландського гравця 50 млн. євро.

Зазначається, що керівництво Барселони розглядає варіант із цим трансфером, однак, незважаючи на те, що рішення щодо переходу може бути ухвалене найближчим часом, півзахисник приєднається до Аль-Іттіхаду не раніше, ніж влітку 2025 року.