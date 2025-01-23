Іспанія

22-річний футболіст підписав контракт до 2028 року.

Жерар Мартін підписав новий контракт із Барселоною. Сторони уклали угоду терміном до 2028 року, повідомляє Mundo Deportivo.

Стверджується, що договір був готовий уже кілька тижнів, але тепер був підписаний офіційно. Попередній контракт Мартіна закінчувався наприкінці цього сезону.

Жерар Мартін дебютував за основну команду Барселони в цьому сезоні.

У поточному сезоні він провів 11 ігор у Ла Лізі та зробив 1 асист.