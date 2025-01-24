Іспанія

Український гравець може перебратися до чемпіонату Іспанії.

Лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко опинився в сфері інтересів Атлетіко, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними Плеттенберга, йдеться про серйозні переговори щодо придбання 28-річного українця. Мадридці відкриті як до повноцінного трансферу, так і до оренди із зобов'язанням викупити гравця.

Арсенал оцінює Зінченка в 20 млн євро з бонусами. Сам Олександр хоче залишити клуб. Його контракт із лондонцями розраховано до кінця червня 2026 року.

Повідомляється, що Боруссія Дортмунд усе ще веде боротьбу за українця, але наразі вона є менш активною через зависоку вартість потенційного трансферу й пошуки представником Бундесліги виконавця, також здатного зіграти в центрі захисту.

У ході поточної кампанії Зінченко взяв участь у 13 матчах (408 хвилин) всіх турнірів.