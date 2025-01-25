Іспанія

Команда Дієго Мартінеса ледь уникнула домашньої невдачі.

Лас-Пальмас у рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Осасуну на Естадіо Гран Канарія.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували голами. По перерві відкрити рахунок удалося Аймару Оросу. Пізніше господарі поля залишилися в меншості через вилучення Даріу Ессугу, але в компенсований час Аднан Янузай урятував їх від поразки.

Лас-Пальмас із 23-ма очками йде 14-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Осасуна з 27-ма заліковими балами перебуває на дев'ятій сходинці.

Лас-Пальмас — Осасуна 1:1

Гол: Янузай, 90+8 — Орос, 53

Лас-Пальмас: Сіллессен — Х. Муньйос, Суарес (Пельмар, 81), Маккенна, Мармоль — С. Рамірес, Ессугу, Родрігес (Янузай, 81), Молейро (Макберні, 90+2) — Сілва, Фустер (Мата, 57)

Осасуна: Еррера — Аресо (Пенья, 90+1), Бойомо, Катена, Крус (Еррандо, 90+1) — Монкайола (Ібаньєс, 70), І. Муньйос, Орос — Р. Гарсія, Будімір (Рауль, 70), Барха (Бретонес, 58)

Попередження: Фустер, Ессугу, Сілва, Суарес, Пельмар, Янузай, Х. Муньйос — Барха, Аресо, Катена, Монкайола, Бойомо, Р. Гарсія, Еррандо

Вилучення: Ессугу, 72 (друге попередження)