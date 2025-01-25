Іспанія

Парижани хотіли б підсилитися бразильським вінгером Реала.

Нападник мадридського Реала Родріго Гоес у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити до французької Ліги 1.

Як повідомляє журналіст Абделла Бульма, Парі Сен-Жермен зацікавлений у підписанні 24-річного бразильського вінгера та планує зробити конкретні дії в цьому напрямку, якщо буде для гравця вільне місце в атаці команди.

Контракт Родріго з "вершковими" спливає влітку 2028 року.

У поточному сезоні бразилець провів у футболці Реала 26 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.