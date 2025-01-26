Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 22:00.

У 21-му турі іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі прийме Валенсію.

Барселона — Валенсія

Неділя, 26 січня, 22:00, стадіон Олімпійський, Барселона. Арбітр зустрічі — Сесар Сото Градо

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

До недільного протистояння Барселона підійде після перемоги над Бенфікою в Лізі чемпіонів з рахунком 5:4, яка забезпечила їй вихід у плей-оф з одним матчем у запасі. Команда Гансі Фліка також виграла Суперкубок Іспанії, перемігши у фіналі мадридський Реал з рахунком 5:2, а також забезпечила собі місце у чвертьфіналі Копа дель Рей завдяки перемозі над Реал Бетісом з рахунком 5:1.

Втім, Барселона веде боротьбу в Ла Лізі, вигравши лише одну з останніх восьми ігор, а її останнім успіхом у вищому дивізіоні Іспанії стала перемога над Мальоркою з рахунком 5:1 на початку грудня. Відтоді вони зіграли внічию з Реалом, Бетісом і Хетафе, а також програли Леганесу і Атлетіко Мадрид, і каталонська команда посідає третє місце в таблиці. Ще один невдалий результат може вивести її з боротьби за титул чемпіона.

Валенсія здобула три перемоги, сім нічиїх та 10 поразок у 20 матчах Ла Ліги в цьому сезоні, набравши 16 очок, що залишає її на 19-му місці в таблиці, за чотири очки від 17-ї позиції. Однак "Лос Че" підійде до цієї гри з чотириматчевою безпрограшною серією, яка включає перемоги над Ельденсе та Оуренсе в Копа дель Рей, де команда вийшла до чвертьфіналу проти Барселони.

Валенсія набрала чотири очки в двох останніх матчах чемпіонату, зігравши внічию 1:1 з Севільєю в останньому виїзному матчі, а потім обігравши 1:0 Реал Сосьєдад перед власними вболівальниками на минулому турі.

Шестиразові чемпіони Іспанії шукають свою першу перемогу над Барселоною в Ла Лізі з січня 2020 року, тоді як з квітня 2016 року вони не перемагали каталонську команду на виїзді у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Орієнтовні склади

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські.

Валенсія: Мамардашвілі — Фольк'є, Таррега, Гасіоровскі, Гая — Герра, Барренечеа — Лопес, Алмейда, Ріоха — Дуро.

Поточна форма

Очні зустрічі