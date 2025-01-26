Жирона оголосила стартовий склад на матч 21-го туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано. Український вінгер каталонців Віктор Циганков не потрапив до стартової одинадцятки своєї команди.

Склад Жирони: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Хуанпе, Блінд — Аспрілья, Мартін, Еррера, ван де Бек, Гіль, Данжума.

Запасні: Лопес, Міовскі, Місехой, Порту, Ромеу, Руїс, Соліс, Стуані, Франсес, Карлос, Циганков.

Стартовий свисток на "Естадіо де Вальєкас" пролунає о 15:00.