Українець поза стартовим складом каталонців.
Віктор Циганков, Getty Images
26 січня 2025, 14:15
Жирона оголосила стартовий склад на матч 21-го туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано. Український вінгер каталонців Віктор Циганков не потрапив до стартової одинадцятки своєї команди.
Склад Жирони: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Хуанпе, Блінд — Аспрілья, Мартін, Еррера, ван де Бек, Гіль, Данжума.
Запасні: Лопес, Міовскі, Місехой, Порту, Ромеу, Руїс, Соліс, Стуані, Франсес, Карлос, Циганков.
Стартовий свисток на "Естадіо де Вальєкас" пролунає о 15:00.