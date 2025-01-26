Іспанія

Форвард захоплюється португальським футболістом.

Еммануель Адебайор висловив захоплення менталітетом Кріштіану Роналду.

"Тренування починалися о 10:30, а він приїжджав о 7:30. Навіщо? На три-чотири години раніше! Я сказав собі, що потрібно залишити його в його власному світі, щоб він міг насолоджуватися футболом і своєю кар'єрою. А сьогодні йому 40 років, він усе ще на елітному рівні, грає у футбол, на вершині...

За цим просто неймовірно спостерігати. Прекрасний приклад. Для мене можливість пограти з ним, навіть якщо це тривало всього шість місяців... Він знає, з якою повагою я ставлюся до його менталітету, до нього як до особистості, до його характеру. Він завжди хотів бути найкращим. І для мене це неймовірно", — сказав колишній нападник Реала і Ман Сіті.

Раніше повідомлялося, що Роналду узгодив новий контракт з Ан-Насром.