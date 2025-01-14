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Зарплата португальця буде на рівні 200 мільйонів євро.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду проведе наступний сезон у складі поточного саудівського клубу. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, керівництво клубу погодило з 39-річним португальцем нову угоду до літа 2026 року.

При цьому зарплата футболіста збірної Португалії залишиться на рівні 200 мільйонів євро і може збільшитись за рахунок іміджевих прав Кріштіану.

Діючий контракт Роналду розрахований до літа 2025 року і раніше була інформація, що в його послугах зацікавлені його рідний клуб Спортінг та саудівський Аль-Хіляль.

Нинішнього сезону Роналду провів 16 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.