Іспанія

Коментар іспанського хавбека.

Півзахисник Барселони Педрі зізнався, що завжди підтримував клуб. Каталонський гранд придбав хавбека у Лас-Пальмаса у 2019 році. Відтоді іспанець встиг провести 174 поєдинки за "синьо-гранатових", відзначившись 24 забитими голами і 17 результативними передачами.

"Я не випускник Ла Масії, але я з дитинства вболіваю за Барселону", — наводить Managing Barca слова 22-річного гравця.

Зазначимо, що Педрі не зможе взяти участь у сьогоднішньому матчі Ла Ліги проти Валенсії через проблеми зі здоров'ям.

У нинішній кампанії на рахунку зоряного півзахисника чотири голи і стільки ж асистів у 31 грі.