Іспанія

Унікальний матч для іспанця.

Півзахисник Барселони Фермін Лопес проводить унікальний для себе матч.

21-річний футболіст асистував Рафіньї Діасу на 14-й хвилині зустрічі, а через десять хвилин відзначився самостійно. Незадовго до перерви іспанець оформив дубль і встановив на табло рахунок 5:0 у грі з Валенсією.

Як повідомляє Opta, Лопесу вперше в кар'єрі вдалося забити й асистувати в одному поєдинку за Барселону.

Хавбек провів 63 гри за першу команду "синьо-гранатових" у всіх турнірах. Дебют Ферміна Лопеса відбувся в серпні 2023 року за Хаві Ернандеса.

Загалом в активі гравця 14 голів і п'ять результативних передач у кольорах каталонського гранда.