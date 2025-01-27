Іспанія

Аравійці вже почали дивитись і на академії європейських клубів.

Присутність шалених грошей від клубів із Саудівської Аравії на європейському трансферному ринку вже ні для кого не новина, а от, що представники Близького Сходу в своїх пошуках яскравих виконавців можуть зайти аж до рівня клубних академії — таке вдавалось побачити не часто.

Унаї Ернандес Лоренсо — талановитий іспанський центральний півзахисник, який наразі завершує підготовку до "дорослого" футболу в таборі каталонської Барселони та ще жодного разу не грав за основну команду.

Але аравійський Аль-Іттіхад якось про нього дізнався й уже запропонував за й9-річного капітана молодих "блаугранас" близько 5 млн євро.

Повідомляється, що перемовини вже перебувають на просунутій стадії й незабаром про трансфер може бути оголошено офіційно.

Унаї Ернандес у цьому сезоні забив дев’ять голів та віддав три гольові передачі за 20 матчів.