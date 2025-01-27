Іспанія

Іспанець потужно розпочав новий рік.

Головного тренера Хетафе Хосе Бордаласа визнано найкращим тренером місяця в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

В січні, Хетафе провело три матчі в іспанській першості, здобувши дві перемоги (Лас-Пальмас 2:1 та Реал Сосьєдад 3:0) та одного разу зігравши унічию (Барселона 1:1).

В голосуванні, 60-річний фахівець випередив головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті та керманича Леганеса Борху Хіменеса.

Наразі Хетафе посідає 14 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 23 пункти після 21 зіграного туру.