Іспанія

Каталонці вражають своєю грою в атаці.

Каталонська Барселона в рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги вщент знищила Валенсію із рахунком 7:1. Таким чином, "Барса" встановила рекорд результативності XXI століття.

Каталонська команда подолала позначку в 100 (101) голів у поточному сезоні під керівництвом Ганс-Дітера Фліка. На це Барселоні знадобилося 32 матчі.

Тільки Барселона за часів Еленіо Еррери забила 100 м'ячів швидше — 31 матч у сезоні-1958/1959.

Після 21 зіграного матчу Барселона розташовується на третьому рядку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши загалом 42 пункти.