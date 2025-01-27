Валенсія була знищена Барселоною (1:7) у матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги.

За інформацією Opta Sport, "кажани" встановили антирекорд клубу за кількістю пропущених голів в одному матчі у чемпіонаті Іспанії в XXI столітті.

Востаннє Валенсія пропускали сім м'ячів в одному матчі розіграшу іспанської першості 70 років тому, у 1955 році. Тоді валенсійський клуб поступився Алавесу з рахунком 0:7.

Також в історії клубу відомо два випадки, коли команда пропускала понад сім м'ячів. Так, у матчі Ла Ліги сезону-1940/1941 Валенсія поступилася Севільї — 3:10, а в грі 1933 року валенсійці нищівно програли Атлетіку з рахунком 2:8.

Загалом в історії «Валенсії» було вісім випадків у всіх турнірах, коли команда пропускала сім голів. Останній стався в півфіналі Кубка Іспанії, 2016-го року, коли Барселона розгромила "кажанів" із рахунком 7:0.