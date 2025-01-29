"Нерадзуррі" наразі не розраховують на виконавця з Канади.
Тейджон Б'юкенен, Getty Images
29 січня 2025, 18:54
Правий півзахисник Інтера Тейджон Б'юкенен тимчасово поповнить склад Вільярреала, передає журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, 25-річний гравець збірної Канади перебереться до клубу Ла Ліги на правах оренди з правом викупу. Вільярреал також покриватиме зарплату гравця.
Значну частину сезону-2024/25 Б'юкенен пропустив через травми, взявши участь лише в семи матчах всіх турнірів і не відзначившись результативними діями.
Інтер Тейджон представляє з січня 2024-го. Тоді "нерадзуррі" віддали за нього 7.3 млн євро Брюгге. Контракт півзахисника з міланським грандом розраховано до кінця червня 2028 року.