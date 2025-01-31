Гліб Удовиченко зв'язав себе з мадридським клубом.
Гліб Удовиченко, Атлетико
31 січня 2025, 15:55
Удовиченко потрапив до системи Атлетико 2 роки тому, а зараз він виступає за юнацьку команду "матрацників".
Тепер, коли Глібу виповнилося 16 років, йому запропонували повноцінний професійний контракт. Факт підписання угоди підтверджує офіційний сайт Атлетико.
За чутками, термін його дії – 2 роки.
"Я дуже радий підписати свій перший професійний контракт. Я хочу продовжувати рости і навчатися в цьому великому клубі", — сказав Гліб після підписання нового контракту.
В Україні Гліб пройшов школу полтавської Ворскли.