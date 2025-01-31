Іспанія

Гліб Удовиченко зв'язав себе з мадридським клубом.

Удовиченко потрапив до системи Атлетико 2 роки тому, а зараз він виступає за юнацьку команду "матрацників".

Тепер, коли Глібу виповнилося 16 років, йому запропонували повноцінний професійний контракт. Факт підписання угоди підтверджує офіційний сайт Атлетико.

За чутками, термін його дії – 2 роки.

"Я дуже радий підписати свій перший професійний контракт. Я хочу продовжувати рости і навчатися в цьому великому клубі", — сказав Гліб після підписання нового контракту.

В Україні Гліб пройшов школу полтавської Ворскли.