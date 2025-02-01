Іспанія

Іспанський клуб орендував футболіста з правом викупу.

Канадський фланговий півзахисник Тейджон Б’юкенен долучився до лав міланського Інтера взимку минулого року в якості трансферу з бельгійського Брюгге за 7,3 млн євро.

Однак за цей час 25-річному виконавцю так і не вдалось стати основним гравцем у ротації Сімоне Індзагі.

Звідси й усього 163 хвилини в семи матчах у поточному сезоні, що не влаштовувало ні гравця, ані клуб.

Тож зрештою Інтер погодився на пропозицію іспанського Вільярреала взяти Б’юкенена в оренду за 1 млн євро до завершення сезону.

Після цього "жовта субмарина" матиме першочергове право викупу футболіста за 13 млн євро.

Для нього вже підготували й контракт до 2029 року.