Іспанія

Бразилець принаймні на деякий час перебрався до Ла Ліги.

Опорний півзахисник Артур Мело поповнив склад Жирони, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Гравець залишив Ювентус на правах оренди до кінця сезону-2024/25. У ході поточної кампанії 28-річний бразилець досі не виходив на поле.

У минулому сезоні Артур Мело представляв Фіорентину (оренда). Тоді опорник відзначився двома голами й чотирма асистами в 48-ми матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що українця Крапивцова переводять до першої команди Жирони.