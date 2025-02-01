Опорний півзахисник Артур Мело поповнив склад Жирони, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Гравець залишив Ювентус на правах оренди до кінця сезону-2024/25. У ході поточної кампанії 28-річний бразилець досі не виходив на поле.

У минулому сезоні Артур Мело представляв Фіорентину (оренда). Тоді опорник відзначився двома голами й чотирма асистами в 48-ми матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що українця Крапивцова переводять до першої команди Жирони.