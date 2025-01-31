Іспанія

Українець Владислав Крапивцов отримує підвищення.

Як повідомляє іспанський журналіст Ніл Сола, Крапивцов тепер буде грати за першу команду Жирони та стане її другим голкіпером.

Справа в тому, що поточний другий номер Пау Лопес змінить клуб і його місце займе саме українець.

Крапивцов став гравцем Жирони у грудні минулого року, підписавши контракт до літа 2029 року.

Наразі каталонський клуб після 21 туров займає 8 місце в турнірній таблиці. Нагадаємо, що у стані Жирони виступає ще один український футболіст — вінгер Віктор Циганков.

Раніше повідомлялося, що Жирона зацікавлена в придбанні Артура з Ювентусу.