Іспанія

Іспанські гранди виявляють інтерес до Енцо Фернандеса.

Реал і Барселона вивчають трансферний ринок на предмет можливого посилення складу.

Як повідомляє El Gol Digital, суперклуби Іспанії націлилися на одного й того самого зіркового футболіста з Прем'єр-ліги — на Енцо Фернандеса з Челсі.

За даними джерела, для Реала і Барселони робочими є варіанти з обміном Фернандеса на інших гравців. Так, мадридці готові запропонувати Челсі Орельєна Чуамені, а каталонці — Френкі де Йонга.

Варто сказати, що Енцо Фернандес має тривалий контракт із Челсі — він розрахований до середини 2032 року.

У 26 матчах поточного сезону аргентинець забив три голи і віддав вісім гольових передач на партнерів.