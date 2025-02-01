Колектив Карло Анчелотті припустився прикрої осічки.
У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол на своєму полі приймав Реал.
Незважаючи на те, що рахунок до 84-ї хвилини був нульовим, команди видали фантастичний поєдинок: мадридський клуб витончено атакував, а господарі не менш витончено захищалися.
Проте ключовий епізод стався на 85-й хвилині гри: Еспаньйол розіграв класну комбінацію, а Ромеро приніс своїй команді три очки.
Незважаючи на поразку, Реал залишається на першому місці в Ла Лізі.
Еспаньйол - Реал Мадрид 1:0
Гол: Ромеро, 85
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Техеро, 67), Лосано, Крал, Гонсалес (Хунке, 66) — Пуадо (Калеро, 83), Фернандес (Веліс, 73)
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Діас, 87), Чуамені, Рюдігер (Асенсіо, 15), Гарсія — Гоес, Вальверде, Себальйос (Модрич, 80), Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус
Попередження: Ромеро, Кумбулла.