Іспанія

Колектив Карло Анчелотті припустився прикрої осічки.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол на своєму полі приймав Реал.

Незважаючи на те, що рахунок до 84-ї хвилини був нульовим, команди видали фантастичний поєдинок: мадридський клуб витончено атакував, а господарі не менш витончено захищалися.

Проте ключовий епізод стався на 85-й хвилині гри: Еспаньйол розіграв класну комбінацію, а Ромеро приніс своїй команді три очки.

Незважаючи на поразку, Реал залишається на першому місці в Ла Лізі.

Еспаньйол - Реал Мадрид 1:0

Гол: Ромеро, 85

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Техеро, 67), Лосано, Крал, Гонсалес (Хунке, 66) — Пуадо (Калеро, 83), Фернандес (Веліс, 73)

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Діас, 87), Чуамені, Рюдігер (Асенсіо, 15), Гарсія — Гоес, Вальверде, Себальйос (Модрич, 80), Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Ромеро, Кумбулла.